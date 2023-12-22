  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:55
63
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Сергей Лукьяненко рассказал о фильме, который выйдет по его сценарию

0 0

Автор раскрыл, чем он занимался последние полгода.

Российский писатель Сергей Лукьяненко рассказал в эфире радиостанции Sputnik о фильме, который выйдет по его сценарию. Гость программы Евгения Примакова уточнил, что создатели мультипликационно-игрового фантастического семейного фильма под условным названием "Смешарики. Космос" сделали проект смешным, увлекательным и красивым. Сейчас лента находится на этапе запуска. Автор пояснил, что занимался разработкой не книг, а именно сценариев.

У меня завязалось сотрудничество с замечательной студией, которая выпускает мультсериал "Смешарики". Два мультфильма по моим сценариям уже вышли, и они мне предложили написать сценарий на полный метр, но с учетом того, что это должен быть проект мультипликационно-игровой...

Сергей Лукьяненко, писатель 

Гранитный памятник писателю Виталию Бианки могут установить в Ленобласти.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

Теги: мультсериал, сергей лукьяненко, смешарики
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии