Сергей Лукьяненко рассказал о фильме, который выйдет по его сценарию

Автор раскрыл, чем он занимался последние полгода.

Российский писатель Сергей Лукьяненко рассказал в эфире радиостанции Sputnik о фильме, который выйдет по его сценарию. Гость программы Евгения Примакова уточнил, что создатели мультипликационно-игрового фантастического семейного фильма под условным названием "Смешарики. Космос" сделали проект смешным, увлекательным и красивым. Сейчас лента находится на этапе запуска. Автор пояснил, что занимался разработкой не книг, а именно сценариев.

У меня завязалось сотрудничество с замечательной студией, которая выпускает мультсериал "Смешарики". Два мультфильма по моим сценариям уже вышли, и они мне предложили написать сценарий на полный метр, но с учетом того, что это должен быть проект мультипликационно-игровой... Сергей Лукьяненко, писатель

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik