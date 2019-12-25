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На Патриотов задержали мужчин, которые использовали перцовый баллончик в магазине
Сегодня, 8:45
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kraratau27

На Патриотов задержали мужчин, которые использовали перцовый баллончик в магазине

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Хулиганы начали распылять средство в посетителей магазина. Одна из свидетельниц отметила, что злодеи хотели ее ограбить.

24 апреля, в Красносельском районе, двое мужчин пришли в магазин на проспекте Патриотов и по непонятной причине начали использовать перцовый баллончик. Об этом сообщили свидетели произошедшего в группе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург".

В магазин  прибыли правоохранители, которые задержали хулиганов. 

В Сети нашлась женщина, которая написала в комментариях к посту о произошедшем, что один из дебоширов пытался ее ограбить. Для этого он и применил баллончик. Информации о пострадавших от действий хулиганов нет. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербурженка подожгла коврик соседки и распылила газ из-за ссоры с мужем. 

Фото:  "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург"

Теги: перцовый баллончик, петербург, хулиганы
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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