На Патриотов задержали мужчин, которые использовали перцовый баллончик в магазине

Хулиганы начали распылять средство в посетителей магазина. Одна из свидетельниц отметила, что злодеи хотели ее ограбить.

24 апреля, в Красносельском районе, двое мужчин пришли в магазин на проспекте Патриотов и по непонятной причине начали использовать перцовый баллончик. Об этом сообщили свидетели произошедшего в группе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург".

В магазин прибыли правоохранители, которые задержали хулиганов.

В Сети нашлась женщина, которая написала в комментариях к посту о произошедшем, что один из дебоширов пытался ее ограбить. Для этого он и применил баллончик. Информации о пострадавших от действий хулиганов нет.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербурженка подожгла коврик соседки и распылила газ из-за ссоры с мужем.

Фото: "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург"