В Соляном переулке пройдёт акция центра патриотического воспитания молодежи "Дзержинец"

На мероприятии будет продемонстрирован звукоулавливатель, с помощью которого на ранних подступах к Ленинграду во время Великой Отечественной войны были обнаружены вражеские самолеты.

В среду, 18 января, с 16:00 до 20:00 в Соляном переулке будет проходить патриотическая акция с элементами реконструкции, организованная центром патриотического воспитания молодежи "Дзержинец". Посетить мероприятие можно бесплатно. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По информации центра, мероприятии будет продемонстрирован звукоулавливатель, с помощью которого на ранних подступах к Ленинграду во время Великой Отечественной войны ленинградскими слухачами были обнаружены вражеские самолеты. Кроме того, расчет противовоздушной обороны покажет отражение авианалета.

Кроме того, в рамках акции посетители смогут получить специальный выпуск "Петербургского дневника", посвященный 80-летию со Дня прорыва блокады.

Ранее мы сообщили о том, что жителям блокадного Ленинграда могут назначить ежегодную выплату в размере 50 тыс. рублей.

Фото: Центр патриотического воспитания молодежи "Дзержинец"