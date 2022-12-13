Жителям блокадного Ленинграда могут назначить ежегодную выплату в размере 50 тыс. рублей

Согласно предложенному законопроекту, ветеранами будут признаны граждане, проживавшие в Ленинграде и Ленинградской области с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года любое количество дней.

Представители партии "Справедливая Россия" предложили правительству страны принять законопроект о ежегодных выплатах жителям блокадного Ленинграда и признании их ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Согласно инициативе, ветеранами будут признаны граждане, проживавшие в Ленинграде и Ленинградской области с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года вне зависимости от сроков проживания. Предполагается, что размер выплаты составит 50 тыс. рублей. Расходы на субсидию из федеральной казны составят 4,5 млрд рублей в год.



Напомним, что в 2023 году отмечается 80-летие со Дня прорыва блокады Ленинграда. Город был осаждён 8 сентября 1941 года и освобождён через 872 дня.

Ранее мы сообщили о том, что почти 40 тыс. блокадников в Петербурге прошли диспансеризацию за 2022 год.

Фото: Piter.TV