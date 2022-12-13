Почти 40 тыс. блокадников в Петербурге прошли диспансеризацию за 2022 год

Услуга предоставляется в рамках федерального закона "О ветеранах".

За прошлый год более 37 тыс. жители блокадного Ленинграда прошли бесплатную диспансеризацию в Северной столице, из них свыше 11 тыс. – на дому. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Власти Петербурга напомнили, что ежегодная диспансеризация является одной из мер поддержки блокадников. Она исполняется в рамках федерального закона "О ветеранах".

Список процедур при диспансеризации включает в себя профилактический медосмотр, онкологический скрининг, общий анализ крови и прием терапевта, который назначает консультации с другими медицинскими специалистами или процедуры.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург приедут блокадники из зарубежных стран.

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