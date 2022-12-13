В Петербург приедут блокадники из зарубежных стран

Они будут в Петербурге с 26 по 29 января.

Стало известно, что более 50 жителей блокадного Ленинграда приедут в Петербурга для участия в мероприятиях к 80-й годовщине полного освобождения города от блокады. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 17 января.

Они будут в Петербурге с 26 по 29 января. По приглашению Беглова также приедут блокадники из Белоруссии. Их визит приурочен к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Ожидается, что они возложат цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище и посетят музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда". Также для них подготовлена культурная программа, сообщили в Смольном.

Ранее стало известно, в каких мероприятиях в Петербурге Путин примет участие 18 января. Запланирована рабочая встреча с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Фото: Piter.tv

