Стало известно, как массовая заболеваемость COVID-19 повлияла на работу метро в Петербурге

В метро стало на 25% меньше пассажиров, чем в прошлом месяце.

В петербургском метрополитене сократили размер движения из-за падения пассажиропотока. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба городской подземки.

Пассажиропоток упал на четверть по сравнению с январем. На предприятии отметили, что большинство сотрудников метрополитена прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Несмотря на это, профилактические меры усилили.

В каждом подразделении проведен внеочередной инструктаж, на котором работникам еще раз даны рекомендации по соблюдению всех необходимых антиковидных мер не только во время рабочего дня, но и вне работы. пресс-служба метрополитена.

Как и везде, количество заболевших сотрудников метрополитена возросло. Оптимизация рабочих смен позволяет работать метро в бесперебойном режиме.

Ранее в метрополитене рассказали о новаторском способе борьбы с микробами.

Фото: Петербургский метрополитен