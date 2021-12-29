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Стало известно, как массовая заболеваемость COVID-19 повлияла на работу метро в Петербурге
Сегодня, 17:20
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Стало известно, как массовая заболеваемость COVID-19 повлияла на работу метро в Петербурге

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В метро стало на 25% меньше пассажиров, чем в прошлом месяце.

В петербургском метрополитене сократили размер движения из-за падения пассажиропотока. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба городской подземки.

Пассажиропоток упал на четверть по сравнению с январем. На предприятии отметили, что большинство сотрудников метрополитена прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Несмотря на это, профилактические меры усилили. 

В каждом подразделении проведен внеочередной инструктаж, на котором работникам еще раз даны рекомендации по соблюдению всех необходимых антиковидных мер не только во время рабочего дня, но и вне работы.

пресс-служба метрополитена.

Как и везде, количество заболевших сотрудников метрополитена возросло. Оптимизация рабочих смен позволяет работать метро в бесперебойном режиме. 

Ранее в метрополитене рассказали о новаторском способе борьбы с микробами. 

Фото: Петербургский метрополитен

Теги: движение поездов, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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