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В метрополитене рассказали о новаторском способе борьбы с микробами

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Пока его будут использовать только на одном переходе между станциями.

В петербургском метрополитене будут использовать особую антибактериальную пленку для обеззараживания воздуха. Сейчас специалисты Службы тоннельных сооружений завершают подготовку к ее эксплуатации.

Пленка позволит сократить количество вредных микробов в воздухе, что особенно актуально в период пандемии коронавируса, а также улучшит микроклимат пассажирских зон. Ее площадь составляет 400 квадратных метров. 

Медную пленку протестируют на переходе между станциями "Звенигородская" и "Пушкинская". Если она покажет свою эффективность по итогам замеров, то ее начнут использовать и на других станциях. 

Ранее петербуржцам показали процесс дезинфекции общественного транспорта. 

Видео: СПб ГУП "Петербургский метрополитен"

Теги: микробы, пленка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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