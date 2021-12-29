В метрополитене рассказали о новаторском способе борьбы с микробами

В петербургском метрополитене будут использовать особую антибактериальную пленку для обеззараживания воздуха. Сейчас специалисты Службы тоннельных сооружений завершают подготовку к ее эксплуатации.
Пленка позволит сократить количество вредных микробов в воздухе, что особенно актуально в период пандемии коронавируса, а также улучшит микроклимат пассажирских зон. Ее площадь составляет 400 квадратных метров.
Медную пленку протестируют на переходе между станциями "Звенигородская" и "Пушкинская". Если она покажет свою эффективность по итогам замеров, то ее начнут использовать и на других станциях.
Ранее петербуржцам показали процесс дезинфекции общественного транспорта.
Видео: СПб ГУП "Петербургский метрополитен"
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