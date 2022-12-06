Петербуржец продает найденную пленку культового фильма "Брат"

Уникальная часть легендарного фильма Брат появилась в частной продаже в Петербурге.

В Санкт-Петербурге мужчина опубликовал объявление о продаже части пленки фильма "Брат". Об этом сообщает издание 78.ru.

Продавец рассказал журналистам, что обнаружил катушку в одном из зданий студии "Ленфильм". По его словам, на пленке хранится третья из десяти частей картины режиссера Алексея Балабанова.

Мужчина уточнил, что с ним связалась вдова режиссера, предложившая 1 тыс. руб. за находку. Однако продавец отказался и сообщил, что рассчитывает на более выгодные предложения от других покупателей.

Представитель "Ленфильма" Артемий Аграфенин заявил, что случай нельзя считать обычной находкой, так как проникновение на территорию студии без разрешения расценивается как нарушение и фактически является кражей.

Фото: Кадр из фильма "Брат", режиссер Алексей Балабанов, 1997 год