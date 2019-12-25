Экологичную пленку для продуктов начали разрабатывать ученые СПбГУ

Пищевая пленка будет съедобной, а внешне напомнит воск.

В СПбГУ химики начали разрабатывать "умную" пищевую пленку. Об этом рассказала профессор СПбГУ, доктор химических наук Анастасия Пенькова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Ученые разрабатывают два вида пленок. Одна из них - определённый раствор, в который окунаешь вещь, затем он должен высохнуть. Пищевая пленка будет съедобной, а внешне напомнит воск. Чтобы ее снять, достаточно просто помыть водой перед употреблением.

Вторая – полиэтиленовая пленка, в которую будут заматывать продукты. Ее планируют изготавливать из экологичного нанокомпозита, синтезом которого химики занимаются прямо сейчас. Нанокомпозит — это многокомпонентный материал, состоящий из полимерной основы (матрицы) и нанонаполнителя (модификатора). Это экологически чистые ресурсы, которые получают из остатков агропищевых отходов.

Ранее Нобелевскую премию по химии получили трое ученых из США и Дании. Они были награждены за создание нового направления химической науки.

Фото: phxere

