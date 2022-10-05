Нобелевскую премию по химии получили трое ученых из США и Дании

Они были награждены за создание нового направления химической науки.

Нобелевскую премию по химии за 2022 год получили американские ученые Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мельдаль. Об этом объявили в Нобелевском комитете Шведской королевской академии наук.

Трое ученых были награждены за создание нового направления химической науки, которую назвали клик-химией. Это направление изучает химические реакции быстрого и надежного получения разнообразных веществ путем соединения между собой небольшого количества малых элементов.

Отмечается, что для Шарплесса это вторая Нобелевская премия. Он уже был ее лауреатом в 2001 году за исследования в фармацевтической промышленности.

Ранее были названы лауреаты Нобелевской премии по физике.

Видео: YouTube / Nobel Prize