Отмечен группа ученых, работавшая над квантовой сцепленностью.

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике. Представители организационного комитета при Шведской королевской академии наук на торжественном мероприятии объявили имена победителей 2022 года. Награду получила группа исследователей, которая занималась вопросами в сфере квантовой механике. Речь идет о французском ученом Алене Аспе, американце Джоне Ф. Клаузере и австрийце Антоне Цайлингере. Специалисты внесли свой научный вклад в описание эффекта квантовой сцепленности. Речь идет о таком процессе, при котором частицы (ранее бывшие элементами единой системы), продолжают сохранять контакт друг с другом даже на больших расстояниях. Это правило может действовать даже в нескольких километрах друг от друга.

Ученые полагают, что подобные знания могут быть востребованы при анализе и развитии супербыстрых квантовых компьютеров.

Нобелевская премия-2022 по медицине присуждена ученому Сванте Пяэбо.

Фото и видео: YouTube / Nobel Prize

