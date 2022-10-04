Названы лауреаты Нобелевской премии по физике. Представители организационного комитета при Шведской королевской академии наук на торжественном мероприятии объявили имена победителей 2022 года. Награду получила группа исследователей, которая занималась вопросами в сфере квантовой механике. Речь идет о французском ученом Алене Аспе, американце Джоне Ф. Клаузере и австрийце Антоне Цайлингере. Специалисты внесли свой научный вклад в описание эффекта квантовой сцепленности. Речь идет о таком процессе, при котором частицы (ранее бывшие элементами единой системы), продолжают сохранять контакт друг с другом даже на больших расстояниях. Это правило может действовать даже в нескольких километрах друг от друга.
Ученые полагают, что подобные знания могут быть востребованы при анализе и развитии супербыстрых квантовых компьютеров.
Нобелевская премия-2022 по медицине присуждена ученому Сванте Пяэбо.
Фото и видео: YouTube / Nobel Prize
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