Книги иноагентов обернули в пленку в книжных Петербурга

Один из книжных города предупредил покупателей, что вводит маркировку 18+. В некоторых магазинах уже проверяют документы.

Стало известно, что в книжных Петербурга начали оборачивать книги авторов-иноагентов в прозрачную пленку. С ней книгу нельзя открыть и пролистать, пишет "Деловой Петербург" 6 декабря.

Один из книжных города предупредил покупателей, что вводит маркировку 18+. В некоторых магазинах уже проверяют документы. Представители магазина утонили, что "не хотим, чтобы в России закрывались книжные магазины, поэтому мы будем работать и давать вам доступ ко всему спектру информационных источников в условиях любых трудностей и возможностей".

В прозрачную пленку помещают и книги, которые связаны с ЛГБТ-тематикой. До вступления нового закона городские книжные магазины пытаются продать эти издания как можно быстрее.

Фото: Pxhere

