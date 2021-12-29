Петербуржцам показали процесс дезинфекции общественного транспорта

При проведении дезинфекции особое внимание уделяется обеззараживанию поручней, ручек дверей и сидений.

Петербуржцам показали процесс дезинфекции подвижного состава городского общественного транспорта.

При проведении дезинфекции особое внимание уделяется обеззараживанию поручней, ручек дверей и сидений. Для дополнительной обработки салонов применяются генераторы "холодного тумана".

При этом пассажирам напоминают, что позаботиться о собственном здоровье и безопасности окружающих обязаны и сами пассажиры. В общественном транспорте обязательно использование масок.

Фото и видео: Piter.tv