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Петербуржцам показали процесс дезинфекции общественного транспорта

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При проведении дезинфекции особое внимание уделяется обеззараживанию поручней, ручек дверей и сидений.

Петербуржцам показали процесс дезинфекции подвижного состава городского общественного транспорта. 

При проведении дезинфекции особое внимание уделяется обеззараживанию поручней, ручек дверей и сидений. Для дополнительной обработки салонов применяются генераторы "холодного тумана".

При этом пассажирам напоминают, что позаботиться о собственном здоровье и безопасности окружающих обязаны и сами пассажиры. В общественном транспорте обязательно использование масок.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: дезинфекции, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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