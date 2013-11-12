Пассажиропоток на маршруте "Капитолово — Девяткино — Ладожский вокзал" побил рекорд в феврале

Всего с момента запуска направлением воспользовались 93,3 тыс. пассажиров.

Пассажиропоток на маршруте "Капитолово — Девяткино — Ладожский вокзал" побил рекорд: за февраль поезда перевезли 18,2 тыс. человек. Всего с момента запуска направлением воспользовались 93,3 тыс. пассажиров, сообщили в ОЖД.

Мы видим стабильный рост интереса пассажиров к этому маршруту. За полгода работы перевозки увеличились почти вдвое. Это доказывает, что удобное, доступное и быстрое пригородное сообщение необходимо жителям близлежащих районов. Артем Мирон, генеральный директор АО "СЗППК"

В августе 2024 года на маршруте перевезли 1,6 тыс. человек, в сентябре – 11,5 тыс. пассажиров, в октябре – 14,4 тыс. человек, в ноябре – 16,3 тыс. пассажиров, в декабре – 16,9 тыс. человек. В январе текущего года направление вызвало интерес у 14,4 тыс. пассажиров.

Отмечается, что по будням курсируют четыре поезда маршрутом "Капитолово — Ладожский вокзал" и пять составов – "Ладожский вокзал — Капитолово". Остановки – станции Лаврики, Ручьи, Новая Охта, Девяткино.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в 2024 году тактовыми маршрутами воспользовались более 33,4 млн пассажиров.

Фото: Piter.TV