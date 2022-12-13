Петербурженка сломала обе ноги на "Ладожской"

Вечером 1 марта при входе в вагон женщина оступилась, её нога попала между платформой и вагоном.

Петербурженка сломала обе ноги на станции метро "Ладожская". Подробности стали известны Piter.tv. Вечером 1 марта при входе в вагон женщина оступилась, её нога попала между платформой и вагоном. Пострадавшая доехала до станции "Проспект Большевиков", где ей вызвали скорую. Врачи диагностировали перелом обеих лодыжек и правой голени. Пострадавшую госпитализировали в больницу, проводится проверка. Интервал движения автобусов у "Ладожской" пообещали сократить до минуты. Фото: Piter.tv