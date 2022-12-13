Петербурженка сломала обе ноги на "Ладожской"

Петербурженка сломала обе ноги на станции метро "Ладожская". Подробности стали известны Piter.tv.
Вечером 1 марта при входе в вагон женщина оступилась, её нога попала между платформой и вагоном. Пострадавшая доехала до станции "Проспект Большевиков", где ей вызвали скорую.
Врачи диагностировали перелом обеих лодыжек и правой голени. Пострадавшую госпитализировали в больницу, проводится проверка.
Интервал движения автобусов у "Ладожской" пообещали сократить до минуты.
Фото: Piter.tv
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