Интервал движения автобусов у "Ладожской" пообещали сократить до минуты

Во время закрытия станции метро "Ладожская" интервал движения наземного транспорта до ближайших станций метро будет составлять менее минуты. Об этом заявил зампредседателя Комитета по транспорту Северной столицы Ренат Ягудин в ходе пресс-конференции, пишет РБК.
По словам представителя ведомства, всего на прилегающих в метро маршрутах усилено 50 единиц транспорта. Под указанным интервалом имеется в виду совокупный интервал на Заневском проспекте, добавил Ягудин.
Также чиновник подчеркнул, что 4 марта от метро "Ладожская" начнёт курсировать бесплатный трамвай-шаттл до площади Александра Невского.
Ранее мы сообщили о том, что до 2027 года в Петербурге закроют на ремонт 7 станций метро.
Фото: Piter.TV
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