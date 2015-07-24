В Петербурге пассажиропоток общественного транспорта превысил 1,2 млрд человек

В частности, в метро перевезено свыше 491 млн пассажиров, в трамваях и троллейбусах – почти 718 млн, а в автобусах – порядка 540 млн.

С начала года общественным транспортом Петербурга воспользовались более 1,2 млрд человек. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

В частности, в метро перевезено свыше 491 млн пассажиров, в трамваях и троллейбусах – почти 718 млн, а в автобусах – порядка 540 млн.

Объем выполненной транспортной работы наземным транспортом – 256,5 млн км. Еще более 172 333,4 тыс. км – метрополитеном.

В сфере воздушного транспорта совершено 75 взлетов и посадок на пяти площадках для санитарной авиации при городских медицинских учреждениях, выдано 210 разрешений на осуществление полетов.

Поездами пригородного и дальнего следования воспользовались почти 64 млн человек. К 19 причалам Петербурга выполнено почти 37 тыс. подходов.

Ранее на Piter.TV: проезд на автобусе из Гатчины в Петербург подорожает с 14 октября.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)