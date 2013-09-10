Проезд на автобусе из Гатчины в Петербург подорожает с 14 октября

Воспользоваться общественным транспортом можно будет за 110 рублей.

С субботы, 14 октября, перевозчик ООО "Транс-Балт" повысит стоимость проезда на автобусах из Гатчины в Петербург. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации

В частности, дороже станет проезд на автобусах № К-18, К-18А и К-100: воспользоваться общественным транспортом можно будет за 110 рублей.

Напомним, что в регионе проходит транспортная реформа, в рамках которой будут обновлён общественный транспорт на 97-ми маршрутах.

Ранее мы сообщили о том, что cовместные учения спасателей, медиков и СОБРа прошли в Ленобласти.

Фото: пресс-служба администрации Гатчинского района Ленобласти