Совместные учения спасателей, медиков и СОБРа прошли в Ленобласти

Представители разных ведомств учились взаимодействовать друг с другом в экстренной ситуации.

В среду, 12 октября, на территории Ленобласти развернулись совместные учения спасателей, медиков и СОБРа. Участники отработали процесс взаимодействия между структурами в экстренных ситуациях. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" по ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по региону.

Так, в процессе учений прошла тренировка по спасению и эвакуации условных пострадавших. Кроме того, специалисты оттачивали навыки обнаружения взрывчатых веществ и разведки. Представители разных ведомств учились взаимодействовать друг с другом в экстренной ситуации.

По словам командира СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Дмитрия Очеретяного, учения направлены на устранение непосредственной угрозой государственным или каким-либо стратегическим объектам. Также отработано устранение диверсионно-разведывательной группы в здании или в лесном массиве.

Ранее мы сообщили о том, что в лесах Ленобласти продолжают находить людей.

Фото: Piter.TV