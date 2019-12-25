Аэропорт Пулково с начала года обслужил 17,9 млн пассажиров

На внутренних рейсах перевезли 14,3 млн человек.

За период с января по октябрь 2024 года аэропорт Пулково обслужил 17,9 млн пассажиров. Об этом рассказали 11 ноября в пресс-службе воздушной гавани Петербурга.

На внутренних рейсах перевезли 14,3 млн человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Самара, Мурманск, Уфа и Минеральные Воды. А международными перелетами воспользовались 3,6 млн пассажиров. Чаще из Северной столицы отправлялись в Анталью, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Самарканд, Душанбе, Баку, Ереван и Шарм-эль-Шейх.

Наибольший рост объема перевозок пришелся на направления Китая, составив 207%. Кроме того, увеличился пассажиропоток в Узбекистан (+25%), ОАЭ (+20%), Турцию (+17%) и Белоруссию (+16%).

Важную роль в развитии международных перевозок играет программа по увеличению въездного туризма из стран Персидского залива и Китая. В рамках проекта были организованы визиты туроператоров, журналистов и блогеров из Кувейта, Саудовской Аравии, Индии, Турции, ОАЭ и других стран в Санкт-Петербург. Пресс-служба аэропорта Пулково

Помимо этого, росту международного пассажиропотока способствовало открытие авиасообщения между Петербургом и Абу-Даби.

Ранее на Piter.TV: за сезон пассажиропоток между Петербургом и Тегераном увеличился вдвое.

Фото: Piter.TV