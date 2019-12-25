Аэропорт Пулково с начала года обслужил 17,9 млн пассажиров

За период с января по октябрь 2024 года аэропорт Пулково обслужил 17,9 млн пассажиров. Об этом рассказали 11 ноября в пресс-службе воздушной гавани Петербурга.
На внутренних рейсах перевезли 14,3 млн человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Самара, Мурманск, Уфа и Минеральные Воды. А международными перелетами воспользовались 3,6 млн пассажиров. Чаще из Северной столицы отправлялись в Анталью, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Самарканд, Душанбе, Баку, Ереван и Шарм-эль-Шейх.
Наибольший рост объема перевозок пришелся на направления Китая, составив 207%. Кроме того, увеличился пассажиропоток в Узбекистан (+25%), ОАЭ (+20%), Турцию (+17%) и Белоруссию (+16%).
Важную роль в развитии международных перевозок играет программа по увеличению въездного туризма из стран Персидского залива и Китая. В рамках проекта были организованы визиты туроператоров, журналистов и блогеров из Кувейта, Саудовской Аравии, Индии, Турции, ОАЭ и других стран в Санкт-Петербург.
Пресс-служба аэропорта Пулково
Помимо этого, росту международного пассажиропотока способствовало открытие авиасообщения между Петербургом и Абу-Даби.
Ранее на Piter.TV: за сезон пассажиропоток между Петербургом и Тегераном увеличился вдвое.
Фото: Piter.TV
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