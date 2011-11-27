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За весенние каникулы "Поезд Дружбы" между Петербургом и Минском перевез 2,2 тыс. пассажиров
Сегодня, 10:11
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За весенние каникулы "Поезд Дружбы" между Петербургом и Минском перевез 2,2 тыс. пассажиров

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В направлении столицы Белоруссии рейсами 21 и 28 марта воспользовались 1,3 тыс. человек.

Состав №249/250 "Поезд Дружбы" перевез между Петербургом и Минском на школьных весенних каникулах 2,2 тыс. пассажиров. Об этом рассказали 2 апреля в ОЖД.

В направлении столицы Белоруссии рейсами 21 и 28 марта воспользовались 1,3 тыс. человек, а в обратном 22 и 29 марта – 812 пассажиров. 

Напомним, на пути следования предусмотрены остановки на станциях Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники, Невель, Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино и Смолевичи. 

Ранее на Piter.TV: на тактовом маршруте "Балтийский вокзал — Ораниенбаум" появятся еще два поезда. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: минск, поезд дружбы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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