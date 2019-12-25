Петербургские вокзалы обслужили свыше 26 млн пассажиров в январе-августе

Свыше 7,8 млн человек – пассажиры дальнего следования, более 18,9 млн воспользовались электричками.

За восемь месяцев вокзалы Петербурга обслужили 26,7 млн пассажиров. Об этом рассказали в ОЖД 22 сентября.

Свыше 7,8 млн человек – пассажиры дальнего следования, более 18,9 млн воспользовались электричками. Лидером стал Московский вокзал (8,9 млн человек), далее расположились Балтийский вокзал (6,4 млн пассажиров), Финляндский вокзал (6,1 млн человек), Витебский вокзал (3,5 млн пассажиров) и Ладожский вокзал (1,8 млн человек).

