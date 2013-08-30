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"Ласточки" из Петербурга в Великий Новгород перевезли более 39 тыс. пассажиров
Сегодня, 11:59
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"Ласточки" из Петербурга в Великий Новгород перевезли более 39 тыс. пассажиров

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Поезд курсирует по субботам и воскресеньям.

С момента запуска "Ласточек" по маршруту Петербург — Великий Новгород, с 23 декабря прошлого года, было перевезено более 39 тыс. пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) 25 октября. 

Главными преимуществами ускоренной "Ласточки" стали сокращенное время пути – до двух часов, одна остановка в Тосно, комфорт. Состав пребывает в центр Великого Новгорода, также действует льготный проезд. 

Поезд курсирует по субботам и воскресеньям по следующему расписанию: №7931 Петербург (06:55) — Великий Новгород (09:00), №7932 Великий Новгород (16:00) — Петербург (18:08). 

Ранее на Piter.TV: с начала года петербургские вокзалы обслужили более 29 млн пассажиров. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: великий новгород, ласточки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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