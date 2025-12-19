Автовокзал Петербурга обслужил свыше 20 тыс. пассажиров с 31 декабря

Было выполнено 744 рейса.

В период с 31 декабря 2025 года по 7 января более 20 тыс. пассажиров отправились в новогодние путешествия с автовокзала Петербурга. Было выполнено 744 рейса, рассказали в городском комитете по транспорту.

Наибольшей популярностью пользовались маршруты в Таллин, Устюжну, Великий Новгород, Москву, Минск, Смоленск, Вологду и Петрозаводск.

Итоги первой недели нового года показывают, что автовокзал Петербурга справился с повышенной нагрузкой в праздничный период. Слаженная работа персонала и перевозчиков позволила обеспечить безопасность, регулярность рейсов и комфорт пассажиров. Дмитрий Ваньчков, врио председателя комитета по транспорту

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга