Белорусские туристы все чаще выбирают поездки в Петербург

Пассажиропоток из Белоруссии в Москву вырос двузначными темпами.

Пассажирские перевозки между Белоруссией, Москвой, Петербургом показали рост за девять месяцев 2025 года, основная доля поездок пришлась на туристические направления. Об этом рассказал министр транспорта и коммуникаций Белоруссии в материале "Экономики Беларуси".

Москва, Минск, Петербург сохраняют статус самых востребованных направлений для пассажирских поездов между Россией, Белоруссией. Об этом сообщил министр транспорта, коммуникаций Белоруссии. На эти маршруты приходится 72,2% всех железнодорожных перевозок пассажиров в прямом сообщении. С января по сентябрь 2025 года по данным направлениям перевезено около 2 миллионов человек. Показатель превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 10,8%.

Всего за девять месяцев 2025 года через территорию Белоруссии в Россию перевезено 2,8 миллиона пассажиров. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 11,5%. Туристический поезд "Белорусский вояж" за период с января по сентябрь перевез более 3,8 тысячи пассажиров. Основной спрос зафиксирован на поездки в Петербург, Москву.

Фото: Telegram / Александр Беглов