За девять месяцев с автовокзала на Обводном канале в поездки отправились более 570 тыс. пассажиров
Сегодня, 14:24
Наиболее востребованными направлениями по стране стали Москва, Петрозаводск и Великий Новгород.

С начала 2025 года свыше 570 тыс. пассажиров отправились в поездки с Автобусного вокзала на Обводном канале в Петербурге. Было выполнено более 23 тыс. рейсов, рассказали в городском комитете по транспорту 8 октября. 

Наиболее востребованными направлениями по стране стали Москва, Петрозаводск и Великий Новгород. Летом повышенным спросом пользовались Геленджик, Симферополь, Краснодар и Казань, а также Минск и Таллин. 

За первое полугодие добавились рейсы в Мариуполь, Пензу, Могилев, Олонец, Витебск, Рыбинск и Сортавалу. 

Открытие новых маршрутов позволило не только улучшить доступность регионов, но и поспособствовало развитию туристического обмена. 

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Ранее на Piter.TV: турпоток в Петербурге получил самый большой прирост за лето среди регионов РФ. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

