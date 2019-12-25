За девять месяцев с автовокзала на Обводном канале в поездки отправились более 570 тыс. пассажиров

Наиболее востребованными направлениями по стране стали Москва, Петрозаводск и Великий Новгород.

С начала 2025 года свыше 570 тыс. пассажиров отправились в поездки с Автобусного вокзала на Обводном канале в Петербурге. Было выполнено более 23 тыс. рейсов, рассказали в городском комитете по транспорту 8 октября.

Наиболее востребованными направлениями по стране стали Москва, Петрозаводск и Великий Новгород. Летом повышенным спросом пользовались Геленджик, Симферополь, Краснодар и Казань, а также Минск и Таллин.

За первое полугодие добавились рейсы в Мариуполь, Пензу, Могилев, Олонец, Витебск, Рыбинск и Сортавалу.

Открытие новых маршрутов позволило не только улучшить доступность регионов, но и поспособствовало развитию туристического обмена. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга