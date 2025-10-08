Турпоток в Петербурге получил самый большой прирост за лето среди регионов РФ

Каждое пятое посещение России иностранцами в летние месяцы пришлось именно на маршруты Северо-Запада.

Туристы из России и зарубежных стран демонстрируют повышенный интерес к путешествиям по регионам проекта "Серебряное ожерелье России". Согласно публикации "Вечернего Санкт-Петербурга", за первые восемь месяцев 2025 года количество туристических визитов в указанные регионы возросло до почти девяти миллионов, увеличившись на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Только летом 2025 года российские и иностранные путешественники осуществили около четырёх миллионов экскурсионных туров по направлениям Северо-Западного федерального округа. Лидером среди регионов стал Санкт-Петербург, принявший более половины от общего количества туристов — около 2,2 миллиона человек.

Каждое пятое посещение России иностранцами в летние месяцы пришлось именно на маршруты Северо-Запада. Традиционным центром притяжения гостей из-за рубежа остаётся Северная столица, однако стремительно растёт популярность и Архангельского края, где число иностранных визитёров за прошедший год увеличилось на впечатляющие 64%.

Таким образом, программа "Серебряное ожерелье России" привлекает всё большее внимание любителей путешествий как из нашей страны, так и из-за её границ.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный потратит 20 млн рублей на роуд-шоу для туристов из ОАЭ и Омана.

Фото: Piter.TV