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Полиция нашла пассажира, который распылил газ в лицо водителя автобуса
Сегодня, 10:16
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Полиция нашла пассажира, который распылил газ в лицо водителя автобуса

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После допроса молодого человека отпустили под подписку о невыезде.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что распылил газовый баллончик в лицо водителя автобуса. Им оказался 24-летний житель проспекта Ветеранов, узнал Piter.tv.

Инцидент в автобусе №196 произошел 18 августа на Витебском проспекте. По словам водителя "Пассажиратотранса", пассажир нецензурно выражался в общественном транспорте, отказался платить за проезд, а затем распылил в его сторону содержимое баллончика. После этого хулиган скрылся. 

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. 23 августа подозреваемого задержали около его дома. Молодой человек находится под подпиской о невыезде. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что водителя петербургского автобуса уволили за видеочат во время пассажирского рейса. 

Фото: Piter.tv

Теги: газовый баллончик, общественный транспорт, пассажир
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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