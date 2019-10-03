Полиция нашла пассажира, который распылил газ в лицо водителя автобуса

После допроса молодого человека отпустили под подписку о невыезде.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что распылил газовый баллончик в лицо водителя автобуса. Им оказался 24-летний житель проспекта Ветеранов, узнал Piter.tv.

Инцидент в автобусе №196 произошел 18 августа на Витебском проспекте. По словам водителя "Пассажиратотранса", пассажир нецензурно выражался в общественном транспорте, отказался платить за проезд, а затем распылил в его сторону содержимое баллончика. После этого хулиган скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. 23 августа подозреваемого задержали около его дома. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что водителя петербургского автобуса уволили за видеочат во время пассажирского рейса.

Фото: Piter.tv