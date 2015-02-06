Водителя петербургского автобуса уволили за видеочат во время пассажирского рейса

Перевозчик счел такое поведение халатным отношением к работе.

АО "Третий парк" уволил водителя, который во время работы общался в групповом видеочате. В соцсети попало видео, на котором мужчина крутит баранку и параллельно общается с близкими.

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, случай произошел в автобусе №120. На ситуацию обратила внимание компания-перевозчик. В результате проверки была установлена личность водителя. С ним расторгли трудовые отношения за халатное отношение к своей работе.

Отметим, перевозчики регулярно мониторят ситуацию соблюдения водителями правил безопасности. Для этих целей в кабине водителя установлены две камеры. Также камеры установлены в пассажирском салоне. комитет по транспорту.

Контрольные мероприятия также проводят сотрудники "Организатора перевозок". Они проверяют жалобы граждан, информацию в СМИ и соцсетях.

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