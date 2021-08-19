В Выборге 10 предприятий получили паспорт коллективного иммунитета

Имея паспорт коллективного иммунитета, салоны красоты, фитнес-центры и т.д. могут принимать любое количество посетителей. Также кафе и рестораны могут продлить режим работы с 23:00 до 02:00.

Выборгские предприятия продолжают оформление паспортов, определяющих коллективный иммунитет работников к COVID-19. В соответствии с постановлением правительства Ленобласти, данный документ рекомендовано получить всем хозяйствующим субъектам. Особое внимание – сфере обслуживания.

Как рассказала председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Нина Сивицкая, в настоящее время в Выборгском районе оформлено уже более 10 паспортов коллективного иммунитета. Предприятия с таким документом находятся в режиме наибольшего экономического благоприятствования.

Имея паспорт коллективного иммунитета, салоны красоты, фитнес-центры и т.д. могут принимать любое количество посетителей. Также кафе и рестораны могут продлить режим работы с 23:00 до 02:00.

Паспорт коллективного иммунитета могут оформить только те предприятия, где 60 и более процентов работников прошли вакцинацию против коронавируса.

Оформление паспортов коллективного иммунитета в Выборгском районе возложено на комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации.

Ранее в Выборгском районе открылся первый морской инфоцентр Ленобласти.

Видео: пресс-служба администрации Выборгского района