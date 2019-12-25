В Выборгском районе открылся первый морской инфоцентр Ленобласти

Данный проект реализован благодаря грантовой поддержке комитета по культуре и туризму Ленобласти.

В Высоцке состоялась презентация первого в Ленобласти морского информационно-туристского центра. Мероприятие прошло в рамках Международной регаты "Балтийский берег" и Санкт-Петербургской парусной недели. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Уникальность данного центра состоит в том, что он находится на воде и, при необходимости, может по ней перемещаться. Центр планирует оказывать информационную помощь как организованным туристам – участникам различных соревнований и регат, так и тем, кто самостоятельно занимается яхтингом и имеет свои маломерные суда. Несомненно, это будет способствовать развитию туризма на нашей территории, в том числе его морских видов. Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации

Данный проект реализован благодаря грантовой поддержке комитета по культуре и туризму Ленобласти. Пока это единственный в регионе морской информационно-туристский центр.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО