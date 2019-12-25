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В Выборгском районе открылся первый морской инфоцентр Ленобласти
Сегодня, 16:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Выборгском районе открылся первый морской инфоцентр Ленобласти

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Данный проект реализован благодаря грантовой поддержке комитета по культуре и туризму Ленобласти.

В Высоцке состоялась презентация первого в Ленобласти морского информационно-туристского центра. Мероприятие прошло в рамках Международной регаты "Балтийский берег" и Санкт-Петербургской парусной недели. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Уникальность данного центра состоит в том, что он находится на воде и, при необходимости, может по ней перемещаться. Центр планирует оказывать информационную помощь как организованным туристам – участникам различных соревнований и регат, так и тем, кто самостоятельно занимается яхтингом и имеет свои маломерные суда. Несомненно, это будет способствовать развитию туризма на нашей территории, в том числе его морских видов.

Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации 

Данный проект реализован благодаря грантовой поддержке комитета по культуре и туризму Ленобласти. Пока это единственный в регионе морской информационно-туристский центр. 

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: нина сивицкая, туристский центр
Категории: Выборг, Лента новостей,

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