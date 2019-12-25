Партию из 7 тыс. автомобильных дворников не пропустили в Петербург

Северо-Западное таможенное управление предотвратило контрабандный ввоз большой партии автомобильных дворников в Петербург. Товар был изъят.
Как сообщила пресс-служба ведомства, на Южный таможенный пост прибыл грузовик с товарами, изготовленными в Китае. Согласно документации, в Россию доставлено пять партий запчастей общим весом 22 тонны. После тщательного осмотра груза таможенники обнаружили 699 коробок, содержащих семь тысяч стеклоочистителей, которые не указаны в сопроводительных документах.
Как заявил начальник Южного таможенного поста Тимофей Дюжев, в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.21 КоАП РФ за перевозку незаконно перемещённых через таможенную границу ЕАЭС товаров.
Нелегально ввезённый товар был конфискован.
Ранее мы сообщили о том, что в Ивангороде мужчина попытался вывезти в США 4,4 кг минералов и останки моллюсков.
Фото: пресс-служба СЗТУ
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