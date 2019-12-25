В Ивангороде мужчина попытался вывезти в США 4,4 кг минералов и останки моллюсков

Минералы были изъяты и направлены на экспертизу. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

Гражданин России, проживающий на постоянной основе в США, попытался незаконно вывезти минералогическую коллекцию. Как сообщили в пресс-службе СЗТУ в понедельник, 25 ноября. отрудники Кингисеппской таможни обнаружили в его личных вещах необработанные полудрагоценные камни и палеонтологические предметы.

Россиянин проходил через пункт пропуска в Ивангороде и выбрал "зеленый" коридор для проверки. Однако в его багаже таможенники нашли 402 необработанных камня разных цветов и размеров. Общий вес камней составил 4,4 килограмма. Мужчина объяснил таможенникам, что собирал свою коллекцию на протяжении многих лет и намеревался вывезти ее в США.

Минералы были изъяты и направлены на экспертизу. Специалисты установили, что россиянин пытался вывести опал, агат, родонит, янтарь, яшму и другие камни. В его коллекции также находились остатки раковин вымерших моллюсков. В соответствии с таможенными правилами ЕАЭС, индивидуальным лицам запрещено вывозить минеральное сырье в качестве товаров для личного пользования. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники Балтийской таможни обнаружили почти 100 граммов наркотиков у представителя экипажа судна.

Фото: Пресс-служба СЗТУ