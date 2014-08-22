Паромы из Петербурга в Калининград запустят в 2023 году

За билет в один конец придется заплатить 15 тысяч рублей.

Пассажирские паромы из Петербурга в Калининград начнут курсировать в следующем году. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака.

За билет в один конец придется заплатить 15 тысяч рублей. На данный момент решается вопрос о снижении стоимости перевозкидо 8 тысяч рублей.

Проект ещё нужно прорабатывать, поскольку пока этот вариант представляется интересным, прежде всего, за счет грузоперевозок, а не за счёт пассажирских перевозок…Рентабельность возможна, только если там будут еще какие-то услуги, к примеру казино и Duty Free. Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области

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