Паром "Принцесса Анастасия" не подходит для соединения Петербурга и Калининграда

Власти Калининградской области рассматривают другие варианты.

Пассажирские перевозки по воде из Калининграда в Петербург до сих пор не осуществляются. Рассматриваемый для этих целей паром "Принцесса Анастасия" получил отказ. О причинах "Невским Новостям" рассказал начальник управления по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Оказалось, что для курсирования между Петербургом и Калининградом не подошли размеры "Принцессы Анастасии".

Этот лайнер, загрузить так, чтобы это было экономически выгодно, невозможно. Там ценник на билет будет такой, что проще на самолете лететь. Дмитрий Лысков

Представитель Калининградской области отметил, что они рассматривают другие паромы, в которых не будет казино и кинотеатров. Подыскивается судно типа "советского шаттла, который бы ходил в одну и другую сторону".

Пассажирское паромное сообщение обещают запустить в 2023 году.

При этом новое судно для грузовых перевозок готово выйти на паромную линию из Петербурга в Калининград 25 июня.

Фото: ВКонтакте / MOBY SPL: паром "Принцесса Анастасия"