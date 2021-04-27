Новое судно готово выйти на паромную линию из Петербурга в Калининград 25 июня

Алиханов не назвал компанию, однако заявил, что на линию поставили четыре судна.

Стало известно, власти Калининградской области нашли компанию, которая готова предоставить новые суда на маршрут Петербург — Калининград. Об этом в понедельник, 20 июня, рассказал губернатор области Антон Алиханов в своем телеграм-канале.

Алиханов не назвал компанию, однако заявил, что на линию поставили четыре судна. Уже 25 июня, добавил Алиханов, пятый паром переправят в бассейн Балтики.

По словам главы региона, этого более чем достаточно. Часть товаров, которые не попали под санкции, будут перенаправлять на железные дороги, таким образом разгружать существующие паромы.

Ранее мы сообщали, что паромы из Петербурга в Калининград запустят в 2023 году. За билет в один конец придется заплатить 15 тысяч рублей. На данный момент решается вопрос о снижении стоимости перевозки до 8 тысяч рублей.

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