В Петербурге у шестиклассника произошел разрыв почки во время занятия паркуром

Школьник упал по неосторожности.

В Петербурге у школьника произошел разрыв почки во время занятия паркуром. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 26 мая поступила телефонограмма из больницы о том, что 25 мая к ним поступил ученик 6 класса. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с разрывом почки.

Обстоятельства происшествия: у дома 64 по Богатырскому проспекту занимался паркуром, споткнулся на пандусе и упал по собственной неосторожности.

На прошлой неделе в Петербурге выпускник 11 класса попытался пройти в школу в маске и с оружием.

Фото: Piter.tv