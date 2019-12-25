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В Петербурге у шестиклассника произошел разрыв почки во время занятия паркуром
Сегодня, 8:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге у шестиклассника произошел разрыв почки во время занятия паркуром

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Школьник упал по неосторожности.

В Петербурге у школьника произошел разрыв почки во время занятия паркуром. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 26 мая поступила телефонограмма из больницы о том, что 25 мая к ним поступил ученик 6 класса. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с разрывом почки.

Обстоятельства происшествия: у дома 64 по Богатырскому проспекту занимался паркуром, споткнулся на пандусе и упал по собственной неосторожности.

На прошлой неделе в Петербурге выпускник 11 класса попытался пройти в школу в маске и с оружием.

Фото: Piter.tv

Теги: падение, паркур, школьник
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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