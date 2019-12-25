В Петербурге выпускник 11 класса попытался пройти в школу в маске и с оружием

Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии задержали школьника в страйкбольной форме, в кобуре у него был пистолет также для игры в страйкбол.

Утром в школу Красногвардейского района охранник не пустил ученика 11 класса, который пришел в маске и с оружием в кобуре. Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии задержали школьника в страйкбольной форме, в кобуре у него был пистолет также для игры в страйкбол.

Молодого человека увезли на допрос. Он пояснил, что он перевоплотился в персонажа Nine Tailed Fox игры SCP. Для образа он ранее заказал флисовую толстовку и штаны чёрного цвета, поясную кобуру. Школьник довольно плотно интересуется страйкболом, поэтому эта экипировка у него не единственная. Подросток отметил, что ничего дурного не замышлял, просто хотел устроить фотосессию

В администрации Красногвардейского района уточнили, что подросток в школе характеризуется положительно. Семья под внимание социальных служб не попадала.

Ранее в Казани эвакуировали школу из-за письма от якобы сообщника Галявиева.

Фото: Piter.tv; скриншот из игры SCP