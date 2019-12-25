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В Казани эвакуировали школу из-за письма от якобы сообщника Галявиева
Сегодня, 10:58
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В Казани эвакуировали школу из-за письма от якобы сообщника Галявиева

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Были эвакуированы 359 детей и 27 сотрудников школы.

18 мая из школы №167 города Казани были эвакуированы ученики и преподаватели из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заведующего сектором по связям с общественностью управления образования города Тагира Валиди.

По его словам, письмо, которое послужило причиной эвакуации, было составлено якобы сообщником Ильназа Галявиева. Напомним, он 11 мая совершил вооруженное нападение на школу №175, в результате чего погибли девять человек.

Сразу же были предприняты все меры, которые полагаются, была произведена эвакуация детей, было сообщено в правоохранительные органы.

Тагир Валиди, заведующий сектором по связям с общественностью управления образования Казани

Всего были эвакуированы 359 детей и 27 сотрудников учебного заведения.

В пресс-службе мэрии Казани ТАСС сообщили, что вызов оказался ложным. Ученики и учителя вернулись к своим занятиям.

Ранее "казанского стрелка" поставили на учет как склонного к суициду.

Фото: ВК / Школа 167 Казань

Теги: казань, ложное минирование, расстрел в школе казани, тагир валиди
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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