Инспекторы ГАТИ Петербурга проверят на праздниках соблюдение правил парковки во дворах

Отмечается, что особое внимание уделят пространствам около контейнерных площадок.

Инспекторы ГАТИ Петербурга проверят на новогодних праздниках во всех 18 районах города, как водители соблюдают правила парковки во дворах.

Отмечается, что особое внимание уделят пространствам около контейнерных площадок. Одна припаркованная машина на площадке для сбора отходов может стать причиной серьезных экологических проблем.

Размещение авто перед контейнерными площадками, входами в парадные и на газонах, включая зимний период, влечет наложение штрафа в 3 тыс. рублей для физических лиц и 150 тыс. рублей – для юридических.

Призываем всех автомобилистов соблюдать правила благоустройства города. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: стало известно, что нужно знать туристам о петербургской парковке в Новый год.

Фото: Piter.TV