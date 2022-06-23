Стало известно, что нужно знать туристам о петербургской парковке в Новый год

Платная парковочная зона в Петербурге охватывает четыре района: Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский.

Городской центр управления парковками разработал руководство для туристов, которые приезжают в Петербург на собственном или арендованном автомобиле. Оно поможет ориентироваться в правилах парковки в центральной части города, пишет spb.aif.ru.

Платная парковочная зона в Петербурге охватывает четыре района: Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский. Парковка обозначена синей разметкой и знаками "10", "15", "20". Чтобы лучше ориентироваться в парковочных зонах, воспользуйтесь интерактивной картой на портале parking.spb.ru или приложением "Парковки Санкт-Петербурга".

Важно помнить, что в исторической части города обязательна оплата парковки в первые 15 минут пребывания. Иначе автомобиль не сможет покинуть парковку. Будьте внимательны при оплате парковки – проверьте правильность ввода номера машины, зоны парковки, класса автомобиля и других параметров.

После оплаты парковки нельзя покидать машину дольше, чем через 10 минут. Максимально допустимое время нахождения на парковке – 2 часа.

Фото: Piter.TV