Валерий Савинов повторно выехал на место будущего строительства парковки у парка "Монрепо"

Глава администрации Выборгского района Ленобласти повторно выехал на место будущего строительства парковки у парка "Монрепо". Об этом он сообщил в своем Instagram.
Профильному комитету администрации Валерий Савинов дал поручение внести изменения в проектную документацию. Основной акцент – максимально возможное сохранение зелёных насаждений путём сокращения количества парковочных мест.
Также для разгрузки транспортных потоков глава районной администрации дал поручение рассмотреть возможность устройства временной парковки на улице Петровской – при повороте на Парковую.
Фото: Instagram / @savinov_vg
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все