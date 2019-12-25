Валерий Савинов повторно выехал на место будущего строительства парковки у парка "Монрепо"

Профильному комитету администрации Валерий Савинов дал поручение внести изменения в проектную документацию.

Глава администрации Выборгского района Ленобласти повторно выехал на место будущего строительства парковки у парка "Монрепо". Об этом он сообщил в своем Instagram.

Профильному комитету администрации Валерий Савинов дал поручение внести изменения в проектную документацию. Основной акцент – максимально возможное сохранение зелёных насаждений путём сокращения количества парковочных мест.





Также для разгрузки транспортных потоков глава районной администрации дал поручение рассмотреть возможность устройства временной парковки на улице Петровской – при повороте на Парковую.

Фото: Instagram / @savinov_vg