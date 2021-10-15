У парка "Монрепо" появится временная парковка для удобства посетителей

Администрация Выборгского района приняла решение разместить у "Монрепо" дополнительные парковочные места.

Жители Выборга жалуются на хаотичную парковку туристов у парка "Монрепо". Из-за развития внутреннего туризма в парке резко возросло количество посетителей. Многие из них оставляют машины у жилых домов, что сильно мешает жителям Северного поселка. Нехватку парковочных мест и возможные решения проблемы обсудили в администрации Выборгского района на совещании комиссии по безопасности дорожного движения.

Проблему понимаем: поток туристов, машин, автобусов, это, конечно, хорошо, но все должно быть организовано правильно, не в ущерб местным жителям, местной инфраструктуре. Дмитрий Самойленко, заместитель главы администрации МО Выборгский район

Уже в следующем году должен начаться капитальный ремонт Парковой улицы. Он предусматривает строительство парковки на 70 легковых автомобилей и 5 автобусов прямо у "Монрепо. Но проблема требует решения уже сейчас. Поэтому на встрече с ГИБДД представители администрации предложили разместить поблизости временную парковку.После длительного обсуждения было также решено установить на Парковой улице знаки, запрещающие остановку транспортных средств.

Дополнительные парковочные места помогут разгрузить основную парковку на Новокарьерной улице, рассчитанную на 25 автомобилей. Перехватывающую парковку было решено разместить на Петровской улице при повороте на Парковую улицу. Количество мест для автомобилей можно будет рассчитать после съемки земельного участка.

Будет сейчас организована съемка данного земельного участка, разработана схема, согласована со всеми сетевыми организациями, чтобы там не было никаких коммуникаций. Будет организована схема ОДД (организации дорожного движения). В соответствии с этим будет проведены расчеты, сколько для этого необходимо средств, и будут проведены мероприятия. Сергей Петров, председатель Комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации Выборгского района

Со своей стороны парк "Монрепо" строит парковку на 50 мест. Она откроется для посетителей после официального завершения реставрации парка весной 2022 года. В дирекции уверены, что решить проблему нехватки парковочных мест поможет только комплексный подход.

До окончания реконструкции Парковой улицы, основного подъезда к парку, мы с городской администрацией прорабатываем вопрос ограничения доступа туристических автобусов, чтобы не создавать тут пробки. Мы будем просить туристические фирмы высаживать гостей до железнодорожного моста. Александр Смирнов, директор парка "Монрепо"

Также в "Монрепо" рассматривают вариант запуска автобуса для туристов, который будет ходить от вокзала и поможет разгрузить близлежащие к "Монрепо" парковки. Кроме того, в ближайшем будущем в городе появится велодорожка, маршрут которой будет проходить вблизи парка.

Фото и видео: Piter.TV