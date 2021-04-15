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На Республиканской улице демонтируют стоянку, вместо которой будет зеленая зона

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Местные жители переживали, что стоянка до сих пор на своем месте, хотя должна была "съехать".

Рабочие демонтируют стоянку на Республиканской улице. Вместо нее там будет зеленая зона. Об этом сообщили в группе "Твой город: Охта/Оккервиль" в "ВКонтакте".

На левом берегу Охты от моста Шаумяна до Уткина моста и на обеих берегах Оккервиля от Уткина моста до Заневского моста появится новое пространство для прогулок и отдыха. Некоторые местные жители переживали, что не удастся избавиться от стоянки на Республиканской. Владельцы должна были очистить территорию еще в феврале, однако работы начались только в начале апреля. 

На месте парковки сделают благоустроенную зону. Машины также можно будет оставить на Республиканской улице, ближе к Шаумяна. Также стоянка появится на левом берегу Оккервиля.  

Ранее Piter.TV рассказал о проекте благоустройства в Красногвардейском районе. 

Видео: ВКонтакте / Твой город: Охта/Оккервиль

Фото: ВКонтакте / Елена Хамитова

Теги: благоустройство, красногвардейский район, охта и оккервиль, стоянка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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