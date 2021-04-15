На Республиканской улице демонтируют стоянку, вместо которой будет зеленая зона

Местные жители переживали, что стоянка до сих пор на своем месте, хотя должна была "съехать".

Рабочие демонтируют стоянку на Республиканской улице. Вместо нее там будет зеленая зона. Об этом сообщили в группе "Твой город: Охта/Оккервиль" в "ВКонтакте".

На левом берегу Охты от моста Шаумяна до Уткина моста и на обеих берегах Оккервиля от Уткина моста до Заневского моста появится новое пространство для прогулок и отдыха. Некоторые местные жители переживали, что не удастся избавиться от стоянки на Республиканской. Владельцы должна были очистить территорию еще в феврале, однако работы начались только в начале апреля.

На месте парковки сделают благоустроенную зону. Машины также можно будет оставить на Республиканской улице, ближе к Шаумяна. Также стоянка появится на левом берегу Оккервиля.

Ранее Piter.TV рассказал о проекте благоустройства в Красногвардейском районе.

Видео: ВКонтакте / Твой город: Охта/Оккервиль

Фото: ВКонтакте / Елена Хамитова