  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина, оставивший машину на газоне во дворе Индустриального проспекта, получил 40 часов обязательных работ
Сегодня, 9:59
104
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина, оставивший машину на газоне во дворе Индустриального проспекта, получил 40 часов обязательных работ

0 0

Также водителю пришлось заплатить штрафы.

Мировой судья Тольятти вынес решение по делу о неуплате штрафов за стоянку на газоне в Петербурге. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции 23 мая. 

В конце прошлого года комплекс автоматической фиксации ГАТИ дважды выявил автомобиль Honda на газоне во дворе Индустриального проспекта. Когда был установлен его владелец, инспекция направила постановления по месту регистрации – в Тольятти. Но оплата в срок, установленный законодательством, не последовала. Тогда возбудили административные дела. 

Судья согласилась с доводами ГАТИ и назначила наказание в виде 40 часов обязательных работ. Штрафы при этом мужчина тоже оплатил. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге уменьшилось количество нарушений правил стоянки во дворах. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, парковка, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии