Мужчина, оставивший машину на газоне во дворе Индустриального проспекта, получил 40 часов обязательных работ

Также водителю пришлось заплатить штрафы.

Мировой судья Тольятти вынес решение по делу о неуплате штрафов за стоянку на газоне в Петербурге. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции 23 мая.

В конце прошлого года комплекс автоматической фиксации ГАТИ дважды выявил автомобиль Honda на газоне во дворе Индустриального проспекта. Когда был установлен его владелец, инспекция направила постановления по месту регистрации – в Тольятти. Но оплата в срок, установленный законодательством, не последовала. Тогда возбудили административные дела.

Судья согласилась с доводами ГАТИ и назначила наказание в виде 40 часов обязательных работ. Штрафы при этом мужчина тоже оплатил.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге уменьшилось количество нарушений правил стоянки во дворах.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга