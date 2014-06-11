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В Петербурге уменьшилось количество нарушений правил стоянки во дворах
Сегодня, 10:42
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В Петербурге уменьшилось количество нарушений правил стоянки во дворах

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Во всех 18 районах ежедневно курсируют 186 маршрутов автомобилей с комплексами на борту.

В январе и феврале 2025 года в Петербурге снизилось количество нарушений правил стоянки во дворах. За два месяца Государственная административно-техническая инспекция в автоматическом режиме выявила почти 4 тыс. машин, припаркованных на газонах, перед контейнерными площадками, входами в парадные и на эксплуатационной маркировке. Это меньше на 1 тыс. авто, чем в прошлом году. 

Во всех 18 районах ежедневно курсируют 186 маршрутов автомобилей с комплексами на борту. Нарушения выявляются автоматически. 

Основная цель фиксации нарушений – формирование у автомобилистов культуры уважения к жителям и созданному городом благоустройству. Получив однажды штраф, водитель зачастую понимает, что в Петербурге действуют правила, и больше так парковаться нельзя. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: чиновников в Петербурге могут наделить правом выписывать штрафы за неправильную парковку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гати петербурга, правила парковки, стоянка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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