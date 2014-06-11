В Петербурге уменьшилось количество нарушений правил стоянки во дворах

Во всех 18 районах ежедневно курсируют 186 маршрутов автомобилей с комплексами на борту.

В январе и феврале 2025 года в Петербурге снизилось количество нарушений правил стоянки во дворах. За два месяца Государственная административно-техническая инспекция в автоматическом режиме выявила почти 4 тыс. машин, припаркованных на газонах, перед контейнерными площадками, входами в парадные и на эксплуатационной маркировке. Это меньше на 1 тыс. авто, чем в прошлом году.

Во всех 18 районах ежедневно курсируют 186 маршрутов автомобилей с комплексами на борту. Нарушения выявляются автоматически.

Основная цель фиксации нарушений – формирование у автомобилистов культуры уважения к жителям и созданному городом благоустройству. Получив однажды штраф, водитель зачастую понимает, что в Петербурге действуют правила, и больше так парковаться нельзя. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: чиновников в Петербурге могут наделить правом выписывать штрафы за неправильную парковку.

Фото: Piter.TV