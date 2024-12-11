На Конюшенной площади с 31 января в тестовом режиме заработает автостоянка

Во время тестового режима оплата взиматься не будет.

С 31 января в тестовом режиме заработает новая городская автостоянка на Конюшенной площади. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Петербурга.

Въезд будет осуществляться по парковочным билетам, которые нужно получить перед шлагбаумом, а при выезде отсканировать QR-код.

Тестовый период будет идти около двух недель, в это время плата за парковку взиматься не будет. О начале работы автостоянки в штатном режиме и введении платы будет сообщено дополнительно.

Новая автостоянка рассчитана на 60 машиномест.

Недавно в петербургском Пулково подорожала парковка.

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Фото: Комитет по транспорту