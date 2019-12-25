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После вмешательства прокуратуры Петербурга на парковке гостиницы появились места для инвалидов
Сегодня, 14:07
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После вмешательства прокуратуры Петербурга на парковке гостиницы появились места для инвалидов

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Прокурор района внес представление в адрес руководства управляющей компании ООО "УК Боровая".

Прокуратура Центрального района Петербурга добилась устранения нарушений прав инвалидов при организации парковочных мест. Об этом рассказали 23 сентября в пресс-службе надзорного ведомства. 

По обращению инвалида прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о социальной защите и поддержке инвалидов при организации парковочных мест на наземной парковке гостиничного комплекса, который расположен на Социалистической улице. На стоянке отсутствовали выделенные парковочные места для машин инвалидов в количестве, установленном законодательством. 

Прокурор района внес представление в адрес руководства управляющей компании ООО "УК Боровая". После вмешательства ведомства на парковке комплекса выделены и организованы места для транспортных средств людей с ограниченными возможностями.  

Ранее на Piter.TV: в Кировском районе по требованию прокуратуры Петербурга отремонтировали проезды. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: люди с инвалидностью, парковка, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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