Приход храма попросил у Смольного здание

Это здание приход возвел незаконно — в отсутствие разрешения на строительство.

В понедельник, 30 сентября, стало известно, что приход храма Покрова Божией Матери обратился в комитет имущественных отношений Петербурга. Смольный попросили отдать в распоряжение храма самострой. Соответствующее заявление попало в сеть.

В письме председатель Приходского совета Игорь Александров попросил отдать власти города здание храма на ул. Доблести в собственность прихода безвозмездно. По словам экспертов, эту постройку приход возвел незаконно. У Приходского совета отсутствовало разрешения на строительство

Храм находится на проспекте Доблести напротив дома номер 24, корпус 1. Его возвели в 2015 году.

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