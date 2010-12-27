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Приход храма попросил у Смольного здание
Сегодня, 15:20
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IRINA_CHALKINA

Приход храма попросил у Смольного здание

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Это здание приход возвел незаконно — в отсутствие разрешения на строительство.

В понедельник, 30 сентября, стало известно, что приход храма Покрова Божией Матери обратился в комитет имущественных отношений Петербурга. Смольный попросили отдать в распоряжение храма самострой. Соответствующее заявление попало в сеть. 

В письме председатель Приходского совета Игорь Александров попросил отдать власти города здание храма на ул. Доблести в собственность прихода безвозмездно. По словам экспертов, эту постройку приход возвел незаконно. У Приходского совета отсутствовало  разрешения на строительство

Храм находится на проспекте Доблести напротив дома номер 24, корпус 1. Его возвели в 2015 году.

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Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, приход храма покрова божией матери
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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